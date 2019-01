Helena Lotman: kelle või mille eest peame meie täna end ühiselt kaitsma?

Ma tunnen ja tean XXI sajandit. Ma näen seda oma silmaga, mitte fotodelt. Näen, kui töökad ja pühendunud on noored inimesed tänases Eestis. Aga ma näen ka seda, et need noored hakkavad oma Eestist võõrduma. Näitlejana tahan tsiteerida üht maailma tundlikuima sotsiaalse närviga näitekirjanikku Vaclav Havelit: “Me elame erakordsel ja keerulisel ajastul! Nagu ütles Hamlet: "Aeg liigestest on lahti – neetud rist!" Sest vaata: me loome suurepäraseid ühendusteid kontinentide vahel, ja samal ajal muutub üha suuremaks probleemiks ühendusteede loomine inimeste vahel!“

Ka minule tundub, et tänane aeg oma teaduse ja samas esoteerikaga, globaliseerumise ja samas ksenofoobiaga, valikute ja samas piirangutega, väga edukate ja palju vähem edukatega, ei ehita sildu inimeste vahel, vaid pigem lõhub neid. Pigem otsitakse vastandumisi kui ühisjooni. Ent selles segaduses, selles valikute paljususes peame me üles leidma need sambad, mille me tänases individualistlikus maailmas ühiselt püstitame. Sambad, mille juures anname au oma kahekümnendates eluaastates ja mille juurde tuleme tagasi ka siis, kui seda enam omal jalal teha ei saa.

Ma ei mõtle mälestussambaid meie aja kangelastele. Ma mõtlen moraalseid sambaid, mis kaitsevad Eesti riiki ja kõiki inimesi selles riigis. Sambaid, kuhu on raiutud: SIIT SAADIK JA MITTE ENAM KAUGEMALE.

Ma küsin endalt, kus on moraalses ja inimlikus mõttes piir, mida ma ei tohi ületada? Mille ületamisega teeksin ma meie inimestele palju kahju? Siit saadik, ja mitte sammugi rohkem, Helena.

Kas ma astuksin vahele, kui inimest lüüakse meie parlamendihoone ees jalaga?

Kas ma lähen moraalsesse vabadussõtta, kui inimesel keelatakse armastada just sellist inimest nagu ta soovib, olenemata nahavärvist või soost?

Kas ma protesteerin valjuhäälselt, kui vägivallale, olgu see füüsiline või vaimne, vaadatakse läbi sõrmede?

Kas ma olen valmis lahingusse minema, kui kuulen, kuidas ülemus karjub alluva peale?

Kas ma võitlen, kui keegi tahab kontrollida, mis filme või etendusi me vaatame?

Kas ma võitlen, kui keegi tahab kontrollida, milliseid filme või etendusi me teeme?

Kas ma vaikin või julgen sõna võtta, kui inimest alandatakse, olgu avalikult või koduseinte vahel?

Kas ma löön häirekella, kui eesti haridus hakkab muutuma ingliskeelseks?

Kas ma hakkan vastu, kui poliitik valetab valijale. Kui inimene valetab inimesele?

Kas ma ütlen „siit saadik ja mitte enam”?

Kui eesti haritlased tundsid nõukogude okupatsiooni ajal, et nüüd on piir käes - „Siit saadik ja mitte enam kaugemale” -, kirjutasid nad Neljakümne kirja. Kiri lõppes nii: „Me soovime, et Eesti saaks ja jääks maaks, kus ükski inimene ei pea tundma solvanguid ja takistusi oma emakeele ja päritolu pärast, kus rahvusrühmade vahel on mõistmine ning pole vihkamist, maaks, kus valitseb kultuuriline ühtsus mitmekesisuses ja keegi ei tunne oma rahvustundeid solvatuna või kultuuri ohustatuna.“

Kui Neljakümne kiri sõnastas hirmu põhjuseks ohu rahvuslikule identiteedile, ja see ei ole kahjuks kuhugi kadunud, siis nüüd on meil lisaks sellele veel paljude erinevate gruppide hirm oma identiteedi pärast. Aga meie eestlus, meie identiteet, mille nimel 100 aastat tagasi võideldi ja mille jaoks seati piir „siit saadik ja mitte enam” kaotab mõtte, kui me unustame inimlikkuse. See kaotab mõtte, kui sulgeme end teiste inimeste jaoks, olgu nad meie rahvuskaaslased või mitte. Olgu neil samad veendumused või mitte.

Minu vanavanaisa August oli inimlik inimene, kes kartis, hoolis, valutas südant, võitles, tean, et ka nuttis. Tegi kõike nagu üks inimlik inimene oma armetuses ja ilus. Igatahes ei olnud tal ükskõik. Ta hoolis oma perekonnast ja rahvast, oma kodust ja kodumaast ja seal, kus nägi ülekohut, astus sellele vastu. Ja nii tegid veel sajad, tuhanded, sajadtuhanded inimesed.