Vabariigi president: kui tead, kes on su kõrval, siis ei olegi oluline, kas on su vastas!

Sellepärast on täna kohane veelkord meelde tuletada Vabadussõja peamisi õppetunde. Et Eesti on kaitsmist väärt. Et Eesti on kaitstav ka ülekaaluka vaenlase vastu ja lootusetuna näivas olukorras. Et edu pandiks on meie endi tahe, julgus ja otsustavus. Aga ka see, et Eesti edukas kaitsmine on meie väiksust ja asukohta arvestades võimalik vaid liitlaste ja sõprade abiga, kellega suhete hoidmine ja arendamine on meie igapäevane töö. Me võitsime Vabadussõja, sest me julgesime ja otsustasime vastu hakata ning suutsime leida liitlasi. Ja 20 aastat hiljem me kaotasime oma vabaduse ja riigi, sest otsustasime mitte vastu hakata ja leidsime end olevat liitlasteta. Ka sellest räägib meile Kehra lahingu mälestusmärk.