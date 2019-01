Eesti Keele Instituudis esitleti uut eesti-soome veebisõnaraamatut

Uue eesti-soome sõnaraamatu andmebaas loodi Eesti Keele Instituudis automaatselt, taaskasutades mitme sõnakogu andmeid. Sõnaraamatu koostamisel on arvestatud sõnade kasutussagedust eesti keeles. Eraldi on tähelepanu pööratud uutele sõnadele, väljenditele, lühenditele, samuti kohanimedele ja teistele pärisnimedele. Sõnaraamat asub Eesti Keele Instituudi kodulehel .

Veebiliideses on kaks keelesuunda ühendatud nii, et hõlpsasti on võimalik mõlemast veebisõnaraamatust otsida nii soome kui ka eesti sõnu ja lauseid.

Sõnaraamatu on koostanud Sofia Björklöf, Anu Haak, Külli Kuusk, Saarni Laitinen, Ilona Paajanen ja Ulla Vanhatalo. Grammatikaekspert on Ülle Viks. Veebiliidese on loonud Indrek Hein. Sõnaraamatu toimetajad on Heikki Hurtta ja Margit Langemets.