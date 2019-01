Soomusrongi nr 7 „Wabadus“ on külastanud üle 4000 inimese

„Juubeliaastal valminud soomusrong on väga soojalt vastu võetud. Praeguseks on soomusrongiga tutvunud üle 4000 inimese. Kõige rahvarohkemad peatused on siiani olnud Kehras ja Tapal,“ rõõmustas Eesti Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. „Ka eesootavates peatustes on rong väga oodatud, sest giidituurid täituvad suure hooga,“ lisas ta.