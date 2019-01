Eskola jooks annab au Narva vabastajale

Vabadussõja ajalukku on Eskola jätnud jälje just Narva kangelasena. Konstantin Päts andis Anto Eskolale aunimetuse „Narva vallutaja”.

Eskola jooks algab 19. jaanuaril kell 11 Utria mälestustahvli juures rannas, finiš Narva raekoja platsil. Distantsi pikkus on poolmaraton ehk 21,1 km. Registreerumine Anto Eskola auks korraldatud poolmaratonile toimub SIIN. Osalemine on tasuta. Lume tõttu on rada keskmisest veidi raskem.