EV100 kunstialgatus avas noortele kunstnikele raamatukogude uksed

Raamatukogudes toimunud noorte kunstnike isiku- ja ühisnäitustel sai näha mitmesugust noorte loomingut, maalikunstist ja keraamikast moe- ja köitekunstini, sekka näiteks remondijääkidest tehtud kunstiteosed, kellad ning ka sõnakunsti taiesed.

“Noored näitasid, et kunstil ei ole piire. Kunst on kõikjal meie ümber – tuleb vaid avada silmad, vaadata ning see üles leida,” ütles algatuse “Kunst raamatukokku” koordinaator Mirjam Kaun. Hea näitena tõi ta Viljandi Gümnaasiumi õpilaste rändnäituse “Viljandi maalikunstnike tsitaadid”, mis ei rännanud üksnes Viljandi maakonnas, vaid ületas koguni riigi piire ning jõudis Plunge raamatukokku Leedus.

Oma loomingut tutvustas Sääse raamatukogu seintel Martin Kork, kes kirjutab kirjutusmasinaga luuletusi. “Tihti kalduvad need pigem mõttetera või nalja poole, aga mina võtan neid väga tõsiselt ehk siis luuletustena. Asi algas umbes nii – pärast filmi “California Typewriter” vaatamist puhastasin enda kunagi kirbukalt ostetud kirjutusmasina ja katsusin midagi paberile panna. Aga vastutustunne, mida tekitas kirjapandu lõplikkus, kustutamatus, sundis eneselegi üllatuseks kirja panema ainult seda, mis on kava, tähtis, aus, hea ja mõttest kantud. Kuna kusagil mujal nii eriaomasel loominguliselt energial pole väljenduda, siis jäingi kirjutama,” rääkis Martin.

Noor kunstnik Sandra Serena Sulin oli näitusega väljas Kiisa raamatukogus. “Minu kunst on kõige erinevaga katsetamine, mulle meeldib mängida maalitehnikatega erinevatel pindadel ja kombineerida stiile. Tihti proovib kombineerida kunsti ka tarbeesemetega. Oma kunstiga alustasin rohkem tegelemist 2013. aasta paiku, kuid olen käelistest tegevustest huvitunud juba väikesesest peale,” rääkis Sandra Serena. Tema loominguga saab lähemalt tutvuda tema Instagrami kontol sandra.art.s.

Fotograaf Naatan Hollman tutvustas oma fotosid näitusel “Loodus – Eesti Vabariigi raudvara” Pirita, Sääse, Kalamaja ja Viimsi raamatukogudes, samuti näiteks Tallinna botaanikaaias. Lisaks fotograafiale tegeleb ta aktiivselt muusikaga.

“Muusikaga olen tegelenud juba 11 aastat ja praegu õpin Georg Otsa nim Tallinna muusikakooli lõpuklassis klassikalist trompetit. Pildistamine on mulle alati meeldinud, kuid aktiivsemalt fotograafiaga olen tegelenud neli aastat. Kunsti puhul on oluline teha seda, mis sulle tõeliselt meeldib ja mille tegemist naudid igal ajal. Mina olen oma fookuse seadnud loodusele. Olles looduse keskel ja pildistades maastikku, taimi ja loomi, õpin üha enam märkama, kui imeliseks meie planeer on loodud,” rääkis Naatan. Tema loominguga saab tutvuda SIIN.

Peale selle, et Eesti juubeliaasta puhul oli noortel kunstnikel võimalus oma töid raamatukogude näitusepindadel eksponeerida, jõudis kunst raamatukokku ka põnevate töötubade kaudu. Näiteks Raplas oli väga menukas Joonas Sildre koomiksi joonistamise töötuba, Pärnus aga sai õppida joonistama 3D-pliiatsiga. 13. detsembril toimunud üle-eestilisel kunstipäeval joonistasid ja meisterdasid Eesti raamatukogudes samaaegselt kümned lapsed ja noored.

Algatuse koordinaator Mirjam Kaun rõõmustab, et raamatukogud üle Eesti tulid ühise eesmärgi nimel kokku ning tegid ühise kingituse Eestile. “Oli tore näha, kuidas noored kunstnikud astusid esimesi samme oma kunsti reklaamimisel ja nägid ka oma kaaslaseid, teisi kunstnikke, hoopis uue külje pealt. Nagu tuhkatriinu filmis ilmus ikka ja jälle välja mõni vaikne noor, kes tuli välja fantastiliste kunstiteostega, mis üllatuseks nii lähikondlastele kui ka külastajatele,” märkis Kaun.