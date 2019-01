EV100 koguperefilmi on näinud juba üle 143 000 vaataja

"Mul on väga hea meel, et Tarmo Tuule ja Meelis Looveer on meie filmi põhjal loonud nii ilusa ja põneva lauamängu. Mängulaual on kasutatud Remo Savisaare võrratuid loodusfotosid ja kaadreid filmist ning mängijatel on võimalus valida, millist filmi tegelast nad soovivad kehastada. Eriti tore on see, et tegemist on koostöömänguga, kus ei mängita üksteise vastu, vaid kõigil osalejatel tuleb ühiselt välja mõelda strateegia, kuidas päästa mets. Meie peres on Eia lauamäng täielikuks hitiks kujunenud," kommenteeris filmi režisöör Anu Aun.