Wabaduse teekond tähistab Paju lahingu 100. aastapäeva

„Soomusrongi teekond kunagisel Vabadussõja lahinguteel on jõudnud jaanuarikuu viimasesse peatuspaika Valga raudteejaamas,“ sõnas Riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu .

Alates veebruarist suundub soomusrong-näitus tuurile mööda ülejäänuid Eesti raudteid ning on teel kuni 2019. aasta lõpuni.

Valga vallavanem Margus Lepiku sõnul on suur au ajaloole tagasi mõelda ja tõdeda, et üks olulisemaid Eesti Vabadussõja lahinguid toimus just Valga lähedal. „Sajand tagasi kätte võidetud vabadust tuleb hoida ja tähistada. Selleks toimubki täna Valgas suur Wabaduse pidu. Hommikul toimuvad mälestushetked, kus osalevad ka Eesti Vabariigi president ning Eesti kaitseminister koos oma Soome ametivennaga. Kell 14 tervitatakse raudteejaamas soomusrongi, õhtu lõpetab Metsatöllu kontsert ja ilutulestik,“ tutvustas Lepin päeva kulgu.