„Eia jõulud Tondikakul“ – juubeliaastal enimvaadatud EV100 filmiprogrammi kuuluv teos

“Me lootsime, et filmist saab rahva poolt armastatud linateos, kuid tõusta aasta vaadatuimaks filmiks on kogu meeskonnale suur au,“ sõnasid filmi produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing .

"Eia filmil on oluline sõnum ja mul on hea meel, et see jõudis nii paljudeni. Ma loodan, et Eestis tehakse ka tulevikus selliseid koguperefilme, " kommenteeris parima naisnäitleja preemia pälvinud 11-aastane Paula Rits.