Toompeal tunnustati EV100 algatuse aktiivsemaid osalejaid

„EV100 laste- ja noorteprogrammi üks suurimaid ettevõtmisi „Laste Vabariik“ viis killukese Eesti kultuuri mitmesse paika üle Eesti ning kinkis sel moel tuhandetele lastele ühise kultuurikogemuse,“ ütles Riigikantselei EV100 programmijuht Maarja-Liisa Soe. „Suur rõõm on, et ligi sada last innustus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud algatusest ja külastas juubeliaastal kokku 31 muusemi või elamuskeskust. Need agarad noored saavad täna tunnustuseks vapi ja ringkäigu Riigikogus,“ märkis ta.