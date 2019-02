Enam kui 500 välismaal sündinud Eesti last sai juubeliaasta puhul oma raamatu

„Erilised on olnud pea kõik raamatu kinkimise hetked. Mitmel korral on võtnud enda väikese õe või venna eest raamatu vastu suurem õde-vend. Mõni on hakanud kohe usinalt ka raamatust ette lugema, et näidata oma head eesti keele oskust,“ kirjeldas raamatu üleandmise hetki Eesti konsul Londonis Piia Pärna.

„Eesti keele ja meele püsimiseks on vajalik, et iga huviline saab lugeda häid Eesti raamatuid nii Tallinnas kui Londonis, nii Tartus kui New Yorgis, nii Narvas kui Helsingis. Seetõttu jätkame beebiraamatu „Pisike puu” kinkimist välismaal sündinud Eesti lastele ka peale juubeliaasta lõppemist, sest see aitab luua ja hoida nende sidet Eestiga,“ ütles kultuuriminister Indrek Saar.

Kinkeraamatu koostaja ja väljaandja Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone sõnul on kõige olulisem, et Eesti laps saab head eesti lastekirjandust lugeda oma kodus. „Meil on siiralt hea meel, et raamatu jagu head eesti lastekirjandust jõudis juubeliaastal üle maailma sõltumata sellest, kus on nende Eesti laste kodu. Nii hoiame ja armastamegi oma keelt.“

Raamatu „Pisike puu“ nimi tuleneb Ott Arderi samanimelisest luuletusest, mis on ühtlasi raamatu nimiluuletus. Raamatukaante vahele on nopitud luuletusi ning jutte tuntud ja armastatud eesti lastekirjanikelt. Selles on nii vanu, mitmele põlvele armsaks saanud, kui ka päris uusi lugusid, sekka muinasjutte ja liisusalme, mille seovad tervikuks kunstnik Catherine Zaripi illustratsioonid.

Beebidele mõeldud kinkeraamatu traditsiooni algatas 2007. aastal Eesti Lastekirjanduse Keskus Kultuuriministeeriumi toel, et toetada laste lugemishuvi ja väärtustada eesti lastekirjandust.