Esilinastub EV100 filmiprogrammi epopöa

Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juhi Jaanus Rohumaa sõnul sobib armastatud Eesti kirjaniku teose ainetel loodud suurteos ideaalselt lõpetama EV100 filmiprogrammi. „Juubeliaasta puhul loodud filme on saatnud fenomenaalne edu, kuid sellise elevusega pole veel ühtegi eelnevat mängufilmi oodatud. Kuigi filmis rändame ajas tagasi, siis olen kindel, et suudetakse tabada ka tänapäeva Eesti inimesele midagi tõeliselt omast,“ märkis ta.