Kõlab EV100 kunsti- ja muusikaprogrammide lõppakord

EV100 kunstiprogrammi koordinaator Kadi Kesküla sõnul on Eesti juubelipidustuste raames teoks saanud mitmed projektid, mis muidu vaid kunstnike mõtteisse oleks jäänud ning läbi selle on kaasaegne kunst Eesti inimesele lähemale jõudnud.

Muusikaprogrammi koordinaator Kristel Üksvärav lisas, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul on loodud muusikat klassikalise muusika, jazzi, popi ja folgi võtmes ning uudisteosed on kõlanud nii üle Eesti kui ka välismaal. „Üks EV100 muusikaprogrammi kuuluv sündmus on siiski veel varuks – augusti alguses tuleb Mooste Folgikojas esiettekandele helilooja Märt-Matis Lille uudisteos „Suidsusannasümfoonia“.“