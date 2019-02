Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva tervitatakse üle-eestilise ühiskallistusega

„Eesti rahvas korraldas juubeliaastal tuhandeid kingitusi ja sündmusi ning just need elamused kannavad meid varasemast ühtsemana vastu kõigele uuele. See saavutus väärib tähistamist!“ sõnas Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. „Üle-eestiline ühiskallistus on südamlik viis, kuidas tänast pidupäeva tähistada ning tänada endale kalleid inimesi,“ lisas Rohumaa.